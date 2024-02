Kölleda. Gymnasium Kölleda stellt sich und seine Fachschaften vor

„Nur wer sich bewegt, bewegt etwas!“ Unter diesem Motto öffnet das Staatliche Gymnasium „Professor Fritz Hofmann“ in Kölleda am Freitag, 8. März, seine Türen und bietet einen Einblick in das vielfältige Schulleben. Von16 Uhr bis 19 Uhr präsentiert das Gymnasium Unterrichtsergebnisse der verschiedenen Fachschaften sowie Jahrgangsstufen, informiert über alles Wichtige zum Übertritt an die weiterführende Schule. Der Förderverein lädt ein zum Mitmachen, Anschauen und Entdecken und stellt zudem seine vielfältige Unterstützung im Rahmen der Schuljugendarbeit vor und bietet in der Cafeteria die Möglichkeit, kulinarische Köstlichkeiten zu probieren. Ein besonders herzliches Willkommen geht an die zukünftigen Schülerinnen und Schüler, die an diesem Tag das Gymnasium kennenlernen können.