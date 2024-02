Sömmerda. Leichtgewichte schwebten in Erfurt durch die Halle. Nächster Höhepunkt steht am 23. März bevor.

„In der Messehalle 1, wo sonst die großen Konzerte stattfinden, zu fliegen, war schon ein Erlebnis“, schwärmte Thomas Hubold, Vorsitzender des Modellflugvereins Otto Lilienthal, noch am Montag von der Premiere. Am Wochenende waren die Sömmerdaer mit 20 Mitgliedern bei der Modellbaumesse in Erfurt aktiv. Erstmals wurde die große Halle für die Modellflieger genutzt.