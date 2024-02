Sömmerda. Irina Titova gastiert am 28. Februar im Volkshaus

Nicht Musik, Theater, Lesung oder Kabarett sind am Mittwoch, den 28. Februar, 19.30 Uhr im Sömmerdaer Volkshaus zu erleben, sondern eine Show mit Sand. Mit ihrem Programm „Sandsation“ hat sich die „Queen of Sand“ Irina Titova angekündigt. Bereits auf ihren letzten beiden Deutschlandtourneen 2018 und 2019 zog sie die Zuschauer in ihren Bann, informiert die Veranstaltungsagentur.