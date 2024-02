Unterstützung für parteilose Landratskandidatin zugesagt. Kreisverband stellt am 2. März seine Listen auf.

Über dem Platz mit dem Mikrofon war ein roter Sonnenschirm aufgespannt, rote Servietten und Werbematerialien lagen aus und vor dem Bürgerbüro in der Poststraße brannte der Rost – der Kreisverband Die Linke in Sömmerda hatte seine Mitglieder, Verbände und Vereine am Mittwochabend zum Jahresempfang eingeladen. Als Diskussionspartner angekündigt waren Bürgermeister Ralf Hauboldt, die parteilose Landratskandidatin Madeline Temme, Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner, der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert, die Landtagsabgeordnete Iris Martin-Gehl sowie Mitglieder von Stadtrat und Kreistag. Mit Stephan Worbs war zudem für musikalische Unterhaltung gesorgt.