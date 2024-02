Sömmerda. Im Sömmerdaer Bürgerzentrum werden besondere Futterglocken für die Vögel hergestellt. Stadtteilmanagement unterbreitet weitere Angebote

Ellen Haßenpflug weiß, dass die gefiederten Freunde vor ihrem Fenster wählerisch sind. „An die handelsüblichen Meisenknödel gehen sie gar nicht ran. Ich kaufe schon das gute Futter im Landwarenhandel“, erzählt die Sömmerdaerin mit einem Schmunzeln. Die kleine Damenrunde im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ pflichtet ihr bei. Die Frauen sind am Donnerstag der Einladung von Claudia Ziegenhorn zum Futterglocken-Bauen gefolgt. Die junge Frau vom Thepra-Stadtteilmanagement – auch Quartiersmanagement genannt – hat also den Nerv getroffen mit ihrer Idee. Zwei Damen, die üblicherweise den Strick- und Häkeltreff am Dienstag besuchen, sind ebenfalls mit von der Partie.