Kölleda. Händler und Besucher sind am Samstag auf dem Rittergut willkommen

Am Samstag, 17. Februar, findet der erste von in diesem Jahr zwei Kölledaer Taubenmärkten statt. Der zweite in letzte ist dann eine Woche darauf, am Samstag, 24. Februar. Für Besucher geöffnet sind die Taubenmärkte in Kölleda jeweils von 8 bis 12 Uhr. Aussteller werden bereits ab 6 Uhr eingelassen, damit sie ihre Stände aufbauen können