Sömmerda. Pfarrerin Juliane Baumann aus Sömmerda über das Thema der diesjährigen Fastenzeit und eine Serie ihrer Jugendzeit

Als Jugendliche in den 1990ern war ich eine Zeit lang Fan einer Fernsehserie. „Freunde fürs Leben“ hieß die. Das ist lange her. Die Serie war so erfolgreich, dass sie bis in die 2000er-Jahre in fünf Staffeln über die Mattscheiben flimmerte. Das Rezept dafür: denkbar einfach, und in der Überschrift ist alles enthalten. Es ging um Menschen, die miteinander durch dick und dünn gehen: in Beziehungen, Beruf, Alltag, Herz und manchmal Schmerz. Herausforderungen jeden normalen Lebens eben – aber am Ende einer jeder Folge stand fest: Die Freunde haben es geschafft: wieder einmal zusammengehalten und gemeinsam eine Herausforderung gemeistert.