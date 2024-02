Der Arbeiter-Samariter-Bund stellt zwei neue Fahrzeuge in Dienst. Sie sind nicht billig, ermöglichen aber die Versorgung von Patienten auf höchstem Niveau.

Nach mehr als 300.000 Kilometern und sechs Jahren im Einsatz haben zwei Rettungstransportwagen (RTW) des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ausgedient. Am Donnerstag wurden in der Rettungswache 6 in Guthmannshausen zwei neue Fahrzeuge mit modernster Technik übergeben. Daniel Schulz, Notfallsanitäter und Leiter der Rettungswache Guthmannshausen, und Anja Schröder, Rettungssanitäterin und Leiterin der Rettungswache Dermsdorf, nahmen die Schlüssel symbolisch entgegen. Ab dem Schichtwechsel am Freitag 8 Uhr stehen die neuen RTW bereit, um die Retter zu ihren Einsätzen zu bringen und den Patienten die bestmögliche Versorgung zu gewähren.