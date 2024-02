Peter Grube aus Sömmerda ist seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv in der Feuerwehr und bei der DRK-Betreuungsgruppe – jetzt wurde er ausgezeichnet.

Wahrscheinlich hätte Peter Grube lieber wie immer für alle Kaffee gekocht zu Beginn der 14-täglichen Ausbildung der Betreuungsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Rohrborner Weg in Sömmerda. Über sein langjähriges ehrenamtliches Engagement zu sprechen, ist nicht so die Sache des bescheidenen 72-Jährigen. Dabei sind sich seine Mitstreiter einig: Die Auszeichnung mit dem Bürgerpreis „für mich, für uns, für alle“ 2023 der Sparkassenstiftung Sömmerda in der Kategorie „Lebenswerk“ hat mit Peter Grube den Richtigen getroffen.