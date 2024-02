Tunzenhausen. Förderverein Altes Gutshaus bietet Besuchern drittes Event in diesem Jahr. Renovierungsarbeiten im Haus stehen noch an.

Ein frühlingslaues Lüftchen wehte am Freitagabend am Alten Gutshaus in Tunzenhausen beim Wintergrillen. Die traditionelle Veranstaltung des Fördervereins wurde zwar nicht ihrem Namen gerecht, dafür waren die Besucher umso dankbarer, dass man draußen an den Biertischen unter dem Zeltdach sitzen konnte, ohne zu frieren. Wem es tatsächlich zu kalt wurde, für den gab es Glühwein und zwei kleine Feuerchen in Schale und Korb.