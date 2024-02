Landkreis. Von Frühjahrsputz in den Rabatten über Livekonzert im „Piano“ Sömmerda bis nächste Kreistagssitzung

Sömmerda: Die ersten Krokusse sind aus der Erde. Die Rabatten am Sömmerdaer Busbahnhof wurden in der letzten Woche von den Betriebshofmitarbeiterinnen Samira Busch, Bettina Bechler-Viol und Christine Rudolph (von links) in Ordnung gebracht. Als Nächstes kommen die beiden bepflanzten Kreisel in der „Neuen Zeit“ an die Reihe. ir