Sömmerda. Komplizierter Untergrund am Standort des neuen Gebäudeteils erfordert Spezialtiefbau. Neue Großgeräte in der Radiologie laufen jetzt im regulären Betrieb.

Der Großbagger steht schon auf dem Gelände des KMG-Klinikums Sömmerda. Diese Woche soll mit seiner Hilfe begonnen werden, die oberen Etagen des sogenannten Bauteiles C des Krankenhauses abzutragen. Das Gebäude, in dem sich ehemals auch der Haupteingang befand, ist bereits komplett entkernt. Fenster und Türen sind entfernt, die Fassade ist abgebrochen, in den vergangenen Tagen wurde das Dach abgedeckt.