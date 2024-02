Rastenberg. Rastenberg hat Eile bei Fördermittel-Antragstellung

Am 24. Januar hat die Stadt Rastenberg erfahren, dass sie detaillierte und überarbeitete Unterlagen zur Sanierung des Sportplatzes einreichen soll. Bis Ende Februar hat sie Zeit dafür. „Das ist ambitioniert“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Winter (WGR). Doch will man sich die 60-prozentige Förderung nicht entgehen lassen. Winter: „Wir haben drei Schulen am Ort, die brauchen die Anlage.“ Es sei Jahrzehnte lang zu wenig gemacht worden.