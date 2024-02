Oberbösa. Unbekannte haben einen Zaun auf einer Länge von etwa zehn Metern beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

500 Euro Sachschaden haben Unbekannte zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, an einem Holzzaun in der Straße Hohler Graben in Oberbösa verursacht. Der oder die Täter beschädigten laut Polizei den aus Holzlatten bestehenden Zaun auf einer Länge von etwa zehn Metern. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.