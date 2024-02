Sömmerda. Balkonkraftwerke sollen am Wohngebäude in der Poststraße angebracht werden – auch, um ein einheitliches Erscheinungsbild herzustellen.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Sömmerda/Thüringen eG (Wobag) ist eine von fünf Wohnungsbaugenossenschaften in Thüringen, die in diesem Jahr den großflächigen Einsatz von Balkonsolaranlagen für Mietwohnungen testen. Dafür werde eine Projektförderung von insgesamt rund 530.000 Euro zur Verfügung gestellt, heißt es aus dem Thüringer Energieministerium. Neben Sömmerda sind Genossenschaften in Erfurt, Gera, Ilmenau und Mühlhausen in das Pilotprojekt eingebunden, das zeigen soll, wie sich die Installation der Mini-Solaranlagen für Wohnungsbaugenossenschaften und ihre Mieterinnen und Mieter lohnen könnte.