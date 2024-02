Ringleben. 80.000 Euro Städtebaufördermittel stehen in Aussicht. Spendenaktion der Kirchengemeinde bringt es auf fast 12.000 Euro.

Eine Kirche ohne Turm? Das konnten sich die Ringlebener damals, als es um die Neuerrichtung ihres St. Bartholomäus geweihten Gotteshauses ging, nicht vorstellen. Sie, so berichtet es die Chronik, lehnten 1889 einen solchen Entwurf ab und kämpften um das Bauwerk, trotz aller Schwierigkeiten mit dem Baugrund. 1890 wurde daraufhin eine „Baugrundbelastungsprobe mit 1800 Zentnern Eisenbahnschienen“ durchgeführt. Eine vier Meter tiefe Betongründung war nötig. Ergebnis: Die Ringlebener bekamen 1894 einen imposanten, fast 40 Meter hohen Kirchturm und für ihre Kirche ein (fast) Alleinstellungsmerkmal – sie steht verkehrt herum. St. Bartholomäus in Ringleben hat den Altarraum im Westen, den Turm im Osten. „Ich weiß von vielleicht noch zwei oder drei anderen Kirchen, wo das auch so ist“, sagt Dirk Sterzik. Der in Andislebenen lebende Pfarrer begleitet das Vorhaben als Unterstützer.