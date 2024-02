Sömmerda. Wohnungsbaugesellschaft Sömmerda als Vermieter investiert in Geschäfte in der Marktstraße, um Umfeld für Gewerbetreibende attraktiver zu machen.

Rote Luftballons machten am Dienstag auf eine Wiedereröffnung in Sömmerdas Marktstraße aufmerksam. Die Filiale der Textilhandelskette Ernstings Family in der Innenstadt präsentiert sich nach sieben Wochen Schließzeit äußerlich durch neue Schaufenster und einen barrierefreien Eingang und innen durch eine freundliche Verkaufsatmosphäre mit Lichtakzenten neu. Die drei Verkäuferinnen haben mit einem Helferteam aus anderen Filialen am Montag die neuen Warenträger und Verkaufsständer eingeräumt. Wie es aus dem Unternehmen heißt, wurde eine größere Summe in diese Filiale investiert – damit bekenne man sich zum Standort.