Landkreis Sömmerda. Einbrüche und ein Unfall beschäftigen im Landkreis Sömmerda die Einsatzkräfte. Das sind die Meldungen der Polizei für Landkreis Sömmerda:

Eine Baustelle in Schloßvippach im Landkreis Sömmerda wurde am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei mitteilte, waren die Unbekannten auf das Gelände eingedrungen und hatten sich dort an mehreren Baucontainern zu schaffen gemacht. Nachdem sie die Türen aufgebrochen hatten, durchsuchten sie das Innere. Dabei wurden sie fündig und nahmen diverses Werkzeug und Elektromaschinen im Wert von fast 18.000 Euro an sich. Anschließend flüchteten die Diebe, die zudem noch einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließen. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den Einbruch am Montagmorgen und rief die Polizei. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls wurden aufgenommen.

Autofahrerin verliert die Kontrolle

Montagnachmittag endete eine Autofahrt für eine 46-Jährige im Straßengraben. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Ford auf der Bundesstraße 176 zwischen Bachra und Ostramondra im Landkreis Sömmerda unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Straße ab und fuhr über einen Leitpfosten. Erst der Straßengraben brachte das Fahrzeug zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Ford war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Quad und Elektrowerkzeuge entwendet

In Andisleben wurden am Wochenende zwei Einbrüche begangen. Zunächst hatte am Montagmorgen ein 61-Jähriger den Notruf gewählt, weil ein Fenster an seiner Arbeitsstelle aufgebrochen war und das Innere des Gebäudes durchwühlt worden war. Nach Polizeiangaben fielen ein 1500 Euro teures Quad sowie zwei Elektrowerkzeuge den Dieben zum Opfer. Spuren am Tatort deuteten demnach darauf hin, dass sich ein Einbrecher wohl verletzt hatte.

Auf der Fahrt zur Anzeigenaufnahme entdeckten die Polizisten zudem einen weiteren Einbruch. Unbekannte hatten das Tor einer Garage aufgehebelt und daraus zwei jeweils 3500 Euro teure Simson-Mopeds gestohlen. Am Tatort wurden Spuren gesichert.

