Kölleda. In Nachbarschaft zum Haus Am Schwanenteich gibt es derzeit eine Großbaustelle.

Das Rathaus und den Markt um die Ecke, die Feuerwehr (noch) gegenüber, das Pflegeheim Am Schwanenteich und einen Ambulanten Pflegedienst direkt nebenan: Die Lage für das Bauprojekt von Claudia Pappes Pappe GmbH & Co KG in der Hundtgasse in Kölleda darf als ideal angesehen werden.