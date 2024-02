Sömmerda. Der Projektbeirat KZ-Außenlager und Zwangsarbeit in Sömmerda wählte vier Skizzen für die zweite Stufe des Wettbewerbs für ein künstlerisch gestaltetes Mahnmal im künftigen Gedenkort Tor 8 des ehemaligen Büromaschinenwerkes aus.

Die Vorstellungen darüber, wie das künstlerisch gestaltete Mahnmal im künftigen Gedenkort Tor 8 des ehemaligen Büromaschinenwerkes einmal aussehen soll, sind höchst unterschiedlich. Elf Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen hatten sich an dem über den Verband Bildender Künstler Thüringen erfolgten offenen Ausschreibung für die Arbeit beworben und ihre Ideen in einer Skizze dargestellt. Dem Projektbeirat KZ-Außenlager und Zwangsarbeit in Sömmerda oblag es nun am Dienstagabend, vier dieser ersten Entwürfe für die zweite Stufe des Wettbewerbes auszuwählen.