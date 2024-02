Sömmerda. Svenja Albrecht bietet in ihrem Geschäft „Healing Souls“ spirituelles Zubehör wie Edelsteine und Lampen an.

Leise Instrumentalklänge und der Duft ätherischer Öle empfangen Kunden beim Betreten des Ladens „Healing Souls“ in der Weißenseer Straße 3 in Sömmerda. Svenja Albrecht möchte in ihrem Geschäft eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Die 34-Jährige hat im Januar ihren eigenen Esoterik-Laden eröffnet.