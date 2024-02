Landkreis. Der Kreistag verabschiedet einen neuen Sportstättenentwicklungsplan. Wo die Verantwortlichen noch Verbesserungsbedarf sehen:

Der Landkreis Sömmerda hat den Papst gefragt. Nicht den in Rom, sondern einen – mit anderer Kompetenz – in Erfurt. Jedenfalls hat Landrat Harald Henning (CDU) am Mittwoch im Kreistag das Büro Casparius Architekten & Ingenieure quasi als höchste Instanz in Sachen Sportstätten in Thüringen gelobt. Das Büro ist auf Sportstätten und Sportinfrastrukturprojekte spezialisiert. In Sömmerda stellte Stefan Nolden für die Planer den neuen Sportstättenentwicklungsplan des Landkreises Sömmerda vor.