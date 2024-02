Sömmerda. Traktor-Korso durch die Stadt mit anschließender Kundgebung auf dem Marktplatz am Mittwochabend.

Um kurz nach 17 Uhr wurde es laut in Sömmerda. Wie vor zwei Wochen am Mittwoch fuhren rund 40 Traktoren mit weiteren Fahrzeugen hupend durch die Kreisstadt. Eine Stunde später folgte eine Kundgebung auf dem Marktplatz, wo sich nach Angaben der Polizei etwa 300 Menschen versammelten, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Es soll vorerst die letzte Versammlung in Sömmerda sein, so die Organisatoren, die sich dem Mittelstand zurechnen. Ihre nächste Aktion soll am 13. März vor dem Erfurter Landtag stattfinden.