Gedanken zum Wochenende: Felicitas Kühn, Pfarrerin in der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda

Seit einigen Tagen steht er wieder neben unserer Haustür: Der Olivenbaum, den wir irgendwann einmal geschenkt bekamen. Ich habe mir zuerst nicht viel daraus gemacht, er macht auch nicht viel her: Wächst langsam, ich habe an ihm noch keine Blüten gesehen und schon gar keine Früchte. Manche schaffen es hier in unseren Breitengraden ja sogar durch gute Pflege ihren Olivenbäumen recht ansehnliche Früchte zu entlocken.

Felicitas Kühn, Pfarrerin in der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda. © Evangelische Regionalgemeinde Kölleda | Felicitas Kühn

„So wie ein Olivenbaum, so will ich standhaft stehn, erdentief verwurzelt sein, des Himmels Weite sehn. Blühen für das Leben und an Früchten reich, wachsen in die Tiefe und himmelwärts zugleich. Kommt und lasst uns leben wie ein Olivenbaum, kommt und lasst uns singen vom Menschheitsfriedenstraum.“ So singt es eines der Lieder, die in diesem Jahr zum Weltgebetstag gesungen werden.

Immer am ersten Freitag im März reisen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt gedanklich in ein Land, hören von dem Leben der Menschen, singen und probieren auch typische Speisen. 2024 ist Palästina dran. Das wurde schon vor sieben Jahren festgelegt und daran wurde auch nach dem schrecklichen Überfall der Hamas vom vergangenen Oktober festgehalten. Eine der Frauen, die bei uns im Vorbereitungsteam ist und selbst vor Jahren in Israel und Palästina war, sagte: Gerade jetzt sollten wir über dieses Thema reden und davon berichten. Ja, und so scheint es mir auch: Besser miteinander sprechen, auch unser Entsetzen und Unverständnis ausdrücken.

Der sogenannte Nahost-Konflikt ist vielschichtig. Es geht nicht nur um unterschiedliche Religionen, sondern auch um den Kampf um Lebensraum und Wasser. Eines der Bilder beschäftigt mich daher besonders: Der kleine Olivenbaum, gepflanzt auf der palästinensischen Seite der Mauer und Grenze, die Israel gebaut hat. Ist das nicht ein Hoffnungszeichen?!

Ich habe gelesen: Olivenbäume können hunderte von Jahren alt werden, mit wenig Erde und Wasser kommen sie aus und tragen doch wunderbar nahrhafte Früchte, aus denen auch gesundes Öl gewonnen wird.

Wer weiß: vielleicht steht dieser Baum, der jetzt noch so klein ist, eines Tages frei und großgewachsen und ringsherum ist ein Garten entstanden, ein Olivenhain. Menschen haben Häuser, aus denen sie nicht vertrieben werden, gebaut. Es gibt keinen Stacheldraht mehr. Manche der Bäume in Israel und Palästina sind zweitausend Jahre alt! Was sie alles bereits erlebt haben.

Ich habe in diesem Frühjahr ein neues Hoffnungssymbol geschenkt bekommen: Der Olivenbaum, „erdentief verwurzelt“, vielleicht keine Schönheit, aber beständig und widerstandsfähig. Brauchen wir nicht auch selbst solche Eigenschaften?

Die zweite Strophe vom Lied über den Menschheitsfriedenstraum geht so: „So wie ein Olivenbaum lass ich mir selbst die Zeit zum Wachsen, Blühen, Reifen trotz mancher Widrigkeit. Stürmen möcht ich widerstehn, nicht kennen Mein und Dein, immergrün als Hoffnungsbaum Symbol für Frieden sein.“

Unser Bäumchen neben der Haustür werde ich in Zukunft wohlwollender ansehen und hegen und pflegen wie meine Hoffnung auf Frieden.

Seien Sie herzlich eingeladen zu den Weltgebetstagen in unserer Region:

