Sömmerda. Eine neue Nachwuchsband bereitet sich auf den ersten großen Auftritt in Schloßvippach vor

„One, Two, Three, Four“ – erst setzt das Klavier mit einer klaren Bassstimme ein, dann das Schlagzeug. Zu guter Letzt kommen Blechbläser und weitere Rhythmusinstrumente dazu. Das ist die Nachwuchsband von der Stadt- und KreismusikschuleSömmerda – oder einfach „The JamBees“, bestehend aus Trompeten, Saxophonen, einem Drumset, Klavier und Percussion. Derzeit spielen elf Kinder zwischen acht und elf Jahren in der Band. Da die Kontrolle zu behalten, ist nicht so einfach. Dabei fordert Leiter Carsten Tupaika von seinen Schützlingen mehr Konzentration. Denn bald wollen sie sich „ins Business schmeißen.“