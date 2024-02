Leubingen. Fahrer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, acht von 30 Kühen verenden. Aufräumarbeiten dauern stundenlang

„Solch einen Einsatz hatte ich in meinem Feuerwehr-Leben auch noch nicht“, resümierte Sömmerdas Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld, nachdem die Technik am Freitagmittag nachbereitet war. In den frühen Morgenstunden des Freitags, kurz nach 4 Uhr, war er als erster Feuerwehrmann bei dem Verkehrsunfall auf der A71 in Höhe der Raststätte Leubinger Fürstenhügel vor Ort. Als Leubinger hatte er es nicht weit bis zur Unglücksstelle auf der Autobahn.