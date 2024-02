Sömmerda. Existentielle Fragen und das Einnehmen neuer Perspektiven stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Bibelwoche. Das sind die Orte und Termine.

Zur ökumenischen Bibelwoche 2024 wird von Montag, 26. Februar, bis Donnerstag, 29. Februar, eingeladen. Unter dem Thema „Und das ist erst der Anfang...“ werden sich die Teilnehmenden mit Texten der Urgeschichte aus dem ersten Buch Mose beschäftigen. Der Ökumenische Arbeitskreis Sömmerda lädt dazu ein, die weltbekannten Texte neu zu lesen und aus der eigenen Perspektive heraus existentielle Fragen neu zu ergründen. Die Texte der Urgeschichte würden dabei die Widersprüche und Spannungen der Welt widerspiegeln und ermöglichten einen klareren und tieferen Blick auf die Wirklichkeit.

Am Montag ist die Katholische Gemeinde (Pfarrhaus Weißenseer Str. 44) Gastgeber, am Dienstag die Neuapostolische Gemeinde (Franz-Mehring-Str. 18), am Mittwoch die Evangelische Regionalgemeinde (Gemeindezentrum Markt 5) und am Donnerstag die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Thälmannstr. 65).

Die Abende beginnen jeweils um 19 Uhr. Eine Anmeldung oder biblische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es genügt die Freude am gemeinsamen Gespräch.

Die Bibelwoche ist ein einmal im Jahr stattfindendes Projekt der Deutschen Evangelischen Kirche zur Bibelarbeit in den Gemeinden.