Sömmerda. Tag der offenen Archive in Sömmerda am 2. März im Stadt- sowie im Kreisarchiv

Seit 150 Jahren ist Sömmerda an das Eisenbahnnetz angeschlossen: Am 14. August 1874 nahm die Pfefferminzbahn zwischen Straußfurt und Großherigen ihren Betrieb auf. Das Stadtarchiv Sömmerda eröffnet zum Tag der Archive am Samstag, 2. März, um 9 Uhr eine Ausstellung zur wechselvollen Geschichte der Bahnstrecke, teilt die Stadtverwaltung mit.