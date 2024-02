Klara, Hannah und Maxi (von links) aus der 8 c des Professor-Fritz Hofmann-Gymnasiums gehörten im Vorjahr zum Empfangskomitee, verteilten Flyer und luden ein, an einem Quiz teilzunehmen. Diesmal ist der Schnuppertag am 8. März von 16 bis 18 Uhr. © Armin Burghardt | Armin Burghardt