Alperstedt. In Sömmerdaer Straße entsteht neue Pflegeeinrichtung

„Landhaus Alperstedter Hof“ ist der Name einer neuen Pflegeeinrichtung, die derzeit in der Sömmerdaer Straße in Alperstedt gebaut wird. Es entsteht ein Gebäude, das 55 Pflegeplätze im Einzel- und Partnerzimmern ermöglicht. Am Vormittag des 29. Februar 2024 wird der Grundstein gelegt. Eingemauert wird dann auch eine Hülse mit Zeitdokumenten. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.