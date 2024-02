Sömmerda. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten Unbekannte den Weltladen „Locodemu“ mit Hakenkreuzen und beleidigenden Sprüchen

Hakenkreuze und der Schriftzug „Wir wollen euch nicht!“ verunstalteten am Wochenende die Ladenfront des Weltladens „Locodemu“ in der Sömmerdaer Innenstadt. Bereits zum zweiten Mal in einer Woche hatten Unbekannte die Front beschmiert. Die Schmierereien entdeckte ein Spaziergänger in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht. Die für den Laden Verantwortlichen erstatteten am Samstag wie zuvor auch am Donnerstag Anzeige bei der Polizei.