Landkreis. Leser Gerhard Dallmann aus Weißensee fängt die ersten Boten des Frühlings ein

Der Bäcker hat es auch schon gemerkt: Die Winterbrötchen sind den Frühlingsbrötchen gewichen. Aber dieses Wechsels hätte es nicht bedurft, um zu merken, dass sich was tut in der Natur. Frühjahrsgrüße aus Weißensee sendet zum Beispiel auch unser Leser Gerhard Dallmann. Er schreibt: „Jetzt, wo die Sonne sich schon öfter zeigt, lohnt es sich, die Kamera auf Spaziergängen mitzunehmen, um ein paar Vorfrühlingsfotos zu machen. Hierbei sah ich auch den ersten Käfer, der wohl schon aus dem Winterschlaf erwacht ist.“ Erfreuen auch Sie sich an der erwachenden Natur? Lassen Sie uns gern teilhaben - mit Fotos per Mail an soemmerda@funkemedien.de.