Sömmerda. An der Sömmerdaer Diesterweg-Grundschule lernen Kinder, Konflikten gewaltfrei zu begegnen

„Will dir sagen, was ich fühle, will dir sagen, wie‘s mir geht. In meinen Augen kannst du lesen, was dort großgeschrieben steht. (…)“ Wann kriegt man schon mal von der Schulleiterin ein Ständchen vorgesungen? In den Genuss kamen jüngst die frischgebackenen Streitschlichter der Staatlichen Grundschule Adolph Diesterweg Sömmerda. Für sie sang Schulleiterin Heidrun Saalfeld.