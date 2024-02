Sömmerda. Hohe Pegelstände beeinträchtigen Kanalisation und Pumpanlagen sowie Baumaßnahmen. Absenkungsniveau durch Pumpwerke kann nicht erreicht werden

Eine größere Fläche an Wiesen und Feldern bei Frohndorf ist seit Mitte Dezember überflutet, das Einzugsgebiet der Lossa sorgt für den hohen Wasserstand. Zu spüren bekommen das auch Anwohner des Gartenberges in Sömmerda. An der tiefsten Stelle dieses Wohngebietes, wo sich Mozart-, Wagner- und Bachstraße treffen, haben die Anwohner schon immer das Problem, dass bei einem hohen Grundwasserspiegel die Keller unter Wasser stehen. Sie behelfen sich dann mit Schmutzwasserpumpen, die das Nass nach außen auf die Straße in den Rinnstein befördern.