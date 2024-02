Landkreis.

Weitere Weißstörche sind in den vergangenen Tagen an ihren angestammten Brutplätzen in der Region eingetroffen. So wurden Sichtungen aus Buttstädt, Frohndorf und Schallenburg gemeldet. Im letzten Jahr waren zehn Brutpaare im Landkreis gezählt worden. Vielleicht gibt es 2024 Zuwachs, denn in Schallenburg wurde kürzlich ein weiteres Nest aufgestellt. Storchenfreunde um den Schallenburger Daniel Greiner sorgten in einer Privataktion dafür.