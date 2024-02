Sömmerda. 18 Unternehmen beteiligen sich am Tag der Berufe. Anmeldefrist läuft bis 10. März

900 Jugendliche haben sich bereits für einen Betriebsbesuch zum Tag der Berufe in Mittelthüringen am 14. März angemeldet. Laut der Agentur für Arbeit, zeige dies, wie groß das Interesse ist, die Praxis zu erleben. Wo sonst können Jugendliche feststellen, ob der Traumberuf den Idealvorstellungen standhält oder ob sie andere Berufe ins Auge fassen sollten? „Ich freue mich über den hohen Zuspruch und empfehle allen, die eine Teilnahme noch überlegen, sich anzumelden“, so Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.