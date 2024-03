Gedanken zum Wochenende: Andreas Berger, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda, über Leid und Trost

Es gibt Bilder, die versteht man ohne Worte. Ein weinendes Kind, das sich in die geöffneten Arme der Mutter fallen lässt. Eine trauernde Frau am Grab, um die schützend ein Arm gelegt wird. Ohne Worte versteht jeder: Hier geht es um Mitleid, um Mittrauern, vor allem um Trost. Manchmal hilft ein gutes Wort. Oft genügt es aber, dass einfach meine Hand gehalten wird oder mich jemand in den Arm nimmt. Das alte Wort: Geteiltes Leid ist halbes Leid! gewinnt dann wieder eine neue Dimension.

Andreas Berger ist Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda. © Sömmerda | Andreas Berger

Während es bei Kindern einfach ist, ein aufgeschlagenes Knie durch Pusten zu heilen, ist es für Erwachsene schwieriger. Gerade bei Situationen im Leben, die uns fassungslos machen und wo es keinen Trost gibt. Wer tröstet uns angesichts der Toten im Krieg in der Ukraine, in Israel, im Gazastreifen, bei aller Gewalt und Hass in dieser Welt? Wer nimmt uns dann in den Arm?

Menschen gehen unterschiedlich damit um. Die einen können es gar nicht mehr sehen, lenken sich ab, möchten wenigstens in der Familie eine heile Traumwelt erfahren. Die anderen versuchen, ihr Herz festzumachen. Sie verhärten ihr Herz, um das Leid nicht zu nah an sich herankommen zu lassen. Mitleid wird dann als Schwäche empfunden und gerade in Kriegszeiten werden Menschen auf der anderen Seite als Feinde gesehen und ausgeblendet. Aber auch da sind Menschen, die leiden und traurig sind. Wo also ist Trost zu finden in schwierigen Zeiten in unserem Leben und dieser Welt? Behält die Angst, auch die Angst vor eigenem Leiden und Sterben, das letzte Wort?

Als Christen gewinnen wir Antwort aus der Hoffnung, die nicht auf ein fernes Jenseits vertröstet. Ein Wort für diesen Sonntag lautet:

Gott tröstet uns in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. So haben wir die Hoffnung: wie wir an den Leiden teilhaben, so nehmen wir auch am Trost teil.

Jetzt in der Passionszeit blicken wir zurück auf die Leidensankündigungen Jesu, auf die Versuchungen in dieser Welt bis hin zu Leiden und Sterben, zu Kreuzigung und Tod am Karfreitag. Die liturgische Farbe ist violett, die Zeit des Leidens und Fastens. Aber es gibt schon einen Blick voraus auf Leben und Auferstehung zu Ostern, dessen Farbe Weiß ist. Und darum hat nur dieser Sonntag eine ganz besondere Farbe: es ist die Kombination zwischen Leiden mit der Farbe Violett und Freude und Auferstehung mit der Farbe Weiß. Aus Violett und Weiß entsteht Rosa. Leiden und Sterben, Hoffnung und Auferstehung gehören zusammen. Darum heißt dieser Sonntag Lätare. Übersetzt: Freut euch!

Wir werden weiterhin Leid und Tod in unserem Leben sehen. Wir werden traurig sein und Hoffnung bitter nötig haben. Wir müssen uns aber nicht vertrösten lassen, sondern dürfen Trost und Nähe schon jetzt im Leben erfahren, durch andere Menschen und durch Gott. An dem Sonntag dürfen wir wirklich einmal durch die rosarote Brille schauen.