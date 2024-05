14 Damen und 6 Herren haben ihre Oberkörper verzieren lassen. Damit verliert Bürgermeister Ralf Hauboldt die Stadtwette. Richtig unglücklich darüber ist er aber nicht. Die 20. Kneipenmeile und Kulturnacht in Sömmerda avanciert am Samstagabend zum Publikumsmagnet. In und vor Gaststätten, in Bibliothek, Stadtarchiv und Kunstturm feiern die Besucher, auch Bodypainting wird im Rahmen einer Stadtwette angeboten. © Funke Medien Thüringen | Ina Renke