Das „Grüne Klassenzimmer“ wird mit 1111 Euro unterstützt. Franz Sann (rechts hinten) übergab die Urkunde an Kathrin Liebold (Mitte) und Dirk Hölzer (links). © Winkler Eigenheim-Bau GmbH & Co. KG | Winkler Eigenheim-Bau GmbH & Co. KG