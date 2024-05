Zweitklässler der Grundschule Großrudestedt durften hinter die Kulissen einer Bäckerei schauen.

Die Kinder der Klasse 2a aus der Grundschule Großrudestedt berichten über einen Ausflug in eine Bäckerei:

Am Mittwoch, dem 24. April hatten wir einen Wandertag. Die Eltern haben uns mit dem Auto nach Nöda gefahren. Um 8 Uhr war der Treffpunkt an der Bäckerei, wo wir von Sophies Papa, der dort arbeitet, begrüßt wurden. Er zeigte uns, wo wir unsere Sachen im Café ablegen konnten und erklärte uns einige Regeln. Wir dürfen nichts ohne Erlaubnis anfassen und auch keine Knöpfe drücken.

Dann ging es mit einer Führung durch die ganze Bäckerei los. Dort standen viele Maschinen, in die beispielsweise der Teig gelegt wird, um Brötchen zu formen und ein großer Backofen.

Unser Arbeitsplatz war an einem großen Tisch. Wir bekamen Brötchenteig, aus dem wir formen durften, was wir wollten. Wir konnten die Brötchen auch mit Körnern oder Röstzwiebeln belegen. Die Brötchen kamen auf ein Blech, mussten noch eine Stunde ruhen und kamen dann in den Ofen. Als sie fertig waren, mussten sie noch abkühlen.

Während die Brötchen ruhten, haben wir Plätzchen gebacken. Wir bekamen verschiedene Teige, einen normalen und einen Schokoteig. Viele Kinder hatten von zu Hause Ausstechförmchen und Deko mitgebracht. Eine große Maschine machte den Teig ganz flach. Nun konnten wir Plätzchen ausstechen, verzieren und auf große Bleche legen. Das hat Spaß gemacht!

Zu Fuß auf den Weg nach Stotternheim

Als der Teig aufgebraucht war, hatten wir viele Bleche mit den leckeren Plätzchen gefüllt. Nun ging es ans Aufräumen. Wir mussten den Teig zusammenkratzen, die Tische mit kleinen Besen abkehren und alles wieder wegräumen.

Mit den noch warmen Brötchen in der Hand machten wir uns zu Fuß auf den Weg nach Stotternheim. Dort hatten wir noch etwas Zeit für einen Abstecher zum Spielplatz, dann fuhr auch schon der Bus zurück zur Schule.

Am nächsten Tag brachte Sophies Papa die Plätzchen in großen Kisten zur Schule. Wir haben es uns gleich schmecken lassen und die restlichen Plätzchen in unseren Brotdosen verstaut, damit zu Hause auch davon gekostet werden kann.

Wir bedanken uns sehr bei Sophies Papa und dem Chef der Bäckerei, dass wir kommen durften und so einen schönen Tag hatten.

