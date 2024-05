Sömmerdaer Schützenverein eröffnet neue Bogensportanlage beim Tag des offenen Vereins. Trotz trüben Wetters herrscht großer Andrang.

Marcel Wiegand vom Schützenverein „Nicolaus von Dreyse“ Sömmerda über den Tag des offenen Vereins:

Am Samstag, dem 4. Mai fand auf dem Schießsportgelände der Dreyse-Schützen in Sömmerda ein Tag des offenen Vereins statt. Anlässlich dieses Ereignisses wurde die im letzten Jahr auf dem Vereinsgelände errichtete Bogensportanlage feierlich eröffnet. Trotz des trüben Wetters und der Vielzahl anderer Veranstaltungen im Umkreis konnten sich der Verein über einen großen Andrang freuen.

Es wurde viel gefragt und diskutiert, rund um den Schießsport im Ganzen, aber auch über das Vereinsleben selbst. Zudem boten sich verschiedene Möglichkeiten, sich an den Sportgeräten auszuprobieren. Vom Kinderbogen über Lichtgewehr bis hin zum Druckluftgewehr stand alles mit sachkundiger Anleitung bereit. Durch die Thüringer Sportjugend vom Landessportbund wurde insbesondere der Bereich Bogensport anschaulich vermittelt, was bei zahlreichen Gästen für Interesse am Ausprobieren sorgte.

Mit Errichtung der Bogensportanlage will der Verein wieder stärker in die Kinder- und Jugendförderung investieren, was durch rechtliche Reglementierungen auf den anderen Sportbereichen des Vereins sonst kaum möglich ist. Daher wurden im Laufe des vergangenen Jahres etwa 10.000 Euro in die Hand genommen und mit einer enormen Zahl von Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder die neue Anlage gemäß den Vorgaben des Deutschen Schützenbundes errichtet. Ein Teil des Geldes wurde unter anderem über Fördermittel, aber auch Zuwendungen der Sparkasse Mittelthüringen aufgebracht. Zudem wurde der Verein bei diesem Projekt durch ein ortsansässiges Autohaus nicht nur bei logistischen Problemen tatkräftig unterstützt. Daher gelang das Mammutprojekt innerhalb eines Jahres auch mit der Unterstützung des Thüringer Schützenbundes.

Am Ende des Tages konnte resümiert werden, dass eine Vielzahl von Fragen beantwortet, viele Vorurteile gegenüber dem Schießsport abgebaut und auch einige neue Mitglieder gewonnen werden konnten.

