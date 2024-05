Sömmerda. Es beginnt am Freitagabend mit einer DJ-Night. Eine bunte Mischung aus Show, Kinderbelustigung und Information soll am Samstag die Besucher locken. Was geplant ist.

Sömmerda feiert am 31. Mai und 1. Juni sein Stadtfest. Die Tradition will es so, dass Anfang Juni Fest-Zeit in der Innenstadt ist. Der Veranstalter, die Stadt Sömmerda mit ihrer Abteilung Kultur, hält es auch in diesem Jahr so, heißt es aus dem Rathaus.

Und damit das Stadtfest wieder eine runde Sache wird, hat sich die Kulturabteilung verschiedene Partner wie Vereine und Gastronomen gesucht, die bei der Ausgestaltung des Events unterstützen. Start fürs Stadtfest ist bereits am Abend des 31. Mai. An diesem kommt vor allem die jüngere Generation auf ihre Kosten, wenn elektronische Tanzmusik und Live-Saxophon von Patrick Legont feat. Mr. Saxomotion vor die Bühne locken. Im Anschluss legt Sean Finn House- und Dance-Musik auf.

Musikprogramm am Samstag

Der Samstag bietet ein buntes Programm mit Show, Tanz, Kinderbelustigung an verschiedenen Stationen sowie verschiedenste Stände von Vereinen und Institutionen. Abwechslungsreich ist dabei zum einen das Musikprogramm, kündigt der Veranstalter an. Chanielle, Mandy Schwarz, Torsten Dehnert mit seiner Roland-Kaiser-Double-Show sowie die Band „Golden Mary“ sorgen für diesen Part.

Darüber hinaus bieten der Tanzsportverein Sömmerda, der Sömmerdaer Carneval Club sowie der Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda Sehens- und Hörenswertes auf der Stadtfest-Bühne. Durchs Programm führt Jonas Pawelski – vielen bekannt unter anderem als kreativer Kopf des Vereins Kultur im Sinn sowie durch die Verkörperung von Christian Gotthilf Salzmann des Salzmann-Paares beim Thüringentag in Sömmerda.

Infostände von Sömmerdaer Verbänden

Neben Musik und Tanz auf der Bühne wird drumherum Abwechslungsreiches für Kinder geboten. Mit Aktions- und Infoständen sind unter anderem das Regionale Kleingärtnermanagement, der Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda und der Tourismusverband „Thüringer Becken“ dabei.

Eingebettet ins Stadtfest ist der Tag der offenen Tür in der Stadt- und Kreismusikschule „Wilhelm Buchbinder“. Diese öffnet am Samstag von 10 bis 17 Uhr für interessierte und neugierige Besucherinnen und Besucher ihre Türen. Instrumente werden vorgestellt, es gibt musikalische Beiträge sowie Informationen über Musikschulangebote, Unterricht, Ensembles und mehr.

Offene Musikschul-Türen und Stadtführung

Wer Sömmerda im Rahmen des Stadtfestes etwas näher kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, an der öffentlichen Stadtführung teilzunehmen. Der einstündige Rundgang durch die Innenstadt und Sömmerdas spannende Geschichte startet um 13 Uhr direkt vor der Tourist-Information. Hier sind auch die Tickets erhältlich. red