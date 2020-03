Die Kita „Sonnenschein“ in Buttstädt ist neben der Kita „Frieden“ in Kölleda eine der vom ASB getragenen Einrichtungen, die ab Dienstag Kinder von in „sensiblen Bereichen“ arbeitenden Eltern aufnehmen.

ASB schafft Ausnahme für Eltern in sensiblen Bereichen

Vom Dienstag an haben – wie landesweit verfügt – auch die ASB-Kitas in Großbrembach, Kölleda (Feistkorn, Frieden), Hardisleben, Großmonra, Guthmannshausen, Buttstädt, Beichlingen, Werningshausen und die Kita-Einstiegseinrichtung in Kölleda geschlossen. Kinder, deren beide Elternteile in der medizinischen Betreuung, bei der Feuerwehr, der Polizei, Technischem Hilfswerk, Infrastruktureinrichtungen oder „sonstigen sensiblen Arbeitsgebieten“ beschäftigt sind, könnten allerdings in der Kita „Frieden“ in Kölleda und in der Kita „Sonnenschein“ in Buttstädt betreut werden, heißt es in einer Information des ASB auf seiner Webseite. „Das ist so“, bestätigte ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl die schnelle Reaktion. Am Montag, so Karl, solle in einer Beratung aller einzubeziehenden Instanzen festgelegt werden, wie weiter verfahren wird. Ideen gebe es bereits. Die Regelung zur Sonder-Unterbringung gilt zunächst vom Dienstag an und bis Freitag, den 20. März.

Bereits ab dem heutigen Montag und bis 19. April schließt der ASB-Kreisverband vorsorglich seine Einrichtungen „Käffchen“ und Familienzentrum in Sömmerda, den Seniorenclub und das Kinder- und Jugendhaus in Buttstädt sowie das Kontaktbüro in Kölleda.

Auskunft erteilt in dringenden Fällen die ASB-Geschäftsstelle in Sömmerda unter 03634 / 320970.