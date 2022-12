Atemlos im Advent – auch im Sömmerda?

Die Adventszeit ist eine besondere, sagt Pfarrerin Inga Mergner aus Sömmerda. Sie fragt, ob Besinnlichkeit nur ein frommer Wunsch ist?

Wir stehen kurz vor dem zweiten Advent 2022 – noch drei Kerzen bis Heiligabend. Die sehr ruhigen Corona-Adventszeiten der letzten beiden Jahre scheinen wie weggewischt. Es ist trubelig wie zuvor: Weihnachtsmärkte in groß und klein, Weihnachtsfeiern, besinnliche Zusammenkünfte, Vorbereitungen auf das Fest – und ich erwische mich dabei, wie ich heimlich nicht vorwärts schaue, sondern von Heiligabend zurück: Noch so und so viele Tage, dann muss alles fertig sein.

Ach, wie beneide ich die Kinder, die ihre ersten Türchen aufgemacht haben und immer aufgeregter vorwärts schauen. Und dabei ist dieses Jahr für alle, die rückwärts zählen, ein großes Glück: Denn 2022 haben wir die längstmögliche Adventszeit, weil Heiligabend am Samstag nach dem vierten Advent liegt. Und auch wenn es wieder trubelig ist; ich genieße ihn, diesen Advent – Zeit der Ankunft und der Vorbereitung auf die Geburt des Herrn, oder, wie es im Adventspsalm heißt, „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!“

Wenn ich diesen Psalm in Form des bekannten Liedes „Macht hoch die Tür“ singe oder höre, wird mir immer ganz feierlich. Und dann zieht tatsächlich ein bisschen so etwas wie Besinnlichkeit bei mir ein – zumindest für ganz kurz.

Ich glaube, wir alle haben unsere besinnlichen Momente in der Adventszeit – manche durch bestimmte Lieder ausgelöst, andere durch Gebäck, Düfte, Kerzenschein. Kleine Oasen in der atemlosen Zeit bis Weihnachten.

Diese Erwartung, dass der gesamte Advent besinnlich ist – also ohne das trubelige Drumherum – ist vielleicht nur eine komische Illusion, von der wir gar nicht wissen, wo sie herkommt. Von den Anfängen des Advents bestimmt nicht – denn wenn ich mir vorstelle, wie es Maria und Josef ging, als diese im quasi allerersten Advent ihre Zeit verbrachten, kurz vor der Ankunft ihres Sohnes Jesus, dann sehe ich diese Vermutung bestätigt. Sie hatten es definitiv nicht besinnlich: Maria und Josef mussten sich in der Zeit vor Heiligabend zu Fuß von Nazareth nach Bethlehem aufmachen – das sind etwa 150 Kilometer durch bergiges Gelände, und Maria war dabei hochschwanger. Man kann sich Besinnlicheres vorstellen, schätze ich.

Vielleicht würde Maria sogar sagen: das war die stressigste Zeit meines Lebens, solche Strapazen. Aber wir haben es geschafft, wir haben es ausgehalten, es ist uns gelungen, sogar einen warmen Platz zum Ausruhen und für die Geburt haben wir noch gefunden. Alles nicht optimal und ohne Luxus, aber immerhin: gut gelaufen, am Ende.

Und diese Zeit war eine besondere Zeit. Und das soll sie auch für uns sein – egal, ob stressig oder nicht: was wir alles tun, wie wir uns vorbereiten. Was wir bereit sind, zu geben und zu tun in dieser Zeit, zeigt deutlich, wie besonders diese Zeit vor Weihnachten ist. In keiner anderen Zeit des Jahres wird über einen so langen Zeitraum kollektiv Energie zusammengetragen und gemeinsam und allein gewerkelt und gemacht, an andere gedacht, geweint und gelacht, wie in der hochemotionalen Weihnachts- und Vorweihnachtszeit.

Und das kann man durchaus als Chance sehen: Die Menschen öffnen sich – ein jeder auf seine Weise und bereiten sich vor. Und da liegt vielleicht auch der Zusammenhang mit der Besinnlichkeit: sich nicht statt der aufregenden atemlosen Zeit zwangsweise ruhigstellen und besinnen, sondern trotz der vielen Vorbereitungen und Veranstaltungen im Blick behalten, weswegen alles so anders ist, weswegen diese Zeit so viel bedeutet: Öffnet euch, macht hoch die Tür, die Tor macht weit!

Inga Mergner ist Pfarrerin in Sömmerda.