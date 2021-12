Auch ein Hund darf in Sömmerda Mitarbeiter sein

Sömmerda. Lesen Sie hier, wie sich das neue Impfzentrum in Sömmerda auf Kinderimpfung vorbereitet.

Als gleich am Morgen die Technik streikte, stand den Soldaten von dem in Bad Salzungen stationierten Panzergrenadierbataillon 391 der Stress ins Gesicht geschrieben. Das vermochten auch die Schutzmasken nur ungenügend zu kaschieren. Im Gegensatz zum reibungslosen Probebetrieb in der vergangenen Woche wollten die für die Abläufe wichtigen Drucker plötzlich nicht mehr — bis ihnen nach wenigen Minuten Lisa Schiffer vom Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung ihre Bockigkeit austrieb.

Impfbetrieb nimmt zügig Fahrt auf

Die Folge dieser technischen Panne war ein kurzer Stau, der vor dem Eingang des Impfzentrums entstand, sich durchs weihnachtliche Ambiente bis zum Empfang schlängelte um sich kurze Zeit später im Impfbetrieb wieder aufzulösen. Unsere Security-Kräfte managten das souverän. Mit sechs Ärzten und zwölf Medizinischen Fachangestellten und einem Notfallsanitäter für alle Fälle nahm der Impfbetrieb schnell Fahrt auf. Auch wenn es hier und da noch eine Kleinigkeit zu erledigen gab. Die große Halle füllte sich auch in den Wartebereichen alsbald mit Leben.„Die Soldaten am Check-in des neuen Impfzentrums schlagen sich tapfer durchs Neuland und bekommen langsam mehr Routine“, freut sich Impfstellenleiter Roberto Chudzinski. „Wenn man bedenkt, dass die Jungs gerade erst ihre Sitze im Schützenpanzer gegen unsere Bürostühle getauscht haben.“ Dank der Terminvergabe sei der Andrang vor der Impfstelle meistens gering. Auffallend viele Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren seien jetzt dabei, bemerkte Roberto Chudzinski. Allerdings sei die Zahl der Erstimpfungen immer noch gering.

Bald schon werde die nächste Stufe gezündet. Denn ab dem 13. Dezember sind es auch Fünf- bis Elfjährige, die in Sömmerda geimpft werden. „Weil wir neben Erfurt (Katholisches Krankenhaus), Gera und Leinefelde zu den vier größten Impfstellen des Landes gehören, wurden dafür entsprechende Kapazitäten freigehalten“, heißt es. Wie Chudzinski informiert, sei der Impfstoff für die Kinder ebenso wie die anderen dafür benötigten Materialien bereits bestellt. Die Terminvergabe für die Kinderimpfung erfolge jetzt ebenso wie für die Erwachsenen über die Internetseite des Freistaats. Ein Arzt werde die Impfungen überwachen. Sogar an einen tierischen Begleiter in Form eines Hundes von der Rettungshundestaffel des DRK haben wir schon gedacht. Letzteres ist aber noch nicht amtlich, sagt der Impfstellenleiter.

Geöffnet ist das Impfzentrum an der Leubinger Straße 5 in Sömmerda montags bis freitags von 7.30 bis 20.30 Uhr und samstags 8 bis 13 Uhr. Vor dem Besuch des Impfzentrums, heißt es, müsse ein Termin vereinbart werden.Impftermine unterwww.impfen-thueringen.de/termin- vergabe sowie unter Tel.: 116 117 und Tel.: 03643/49 50 490.