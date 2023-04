Aus dem Alltag eines Asylsuchenden in Sömmerda

Sömmerda. Ayhan Urmiye stellt am 8. Mai sein Buch mit satirischen Kurzgeschichten vor.

Die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda lädt am 8. Mai um 17 Uhr zu einer kostenfreien Lesung mit Ayhan Urmiye - „Katzen trinken keinen Tee“ ins Dreyse-Haus ein. Nachdem Ayhan aus politischen Gründen aus seiner Heimat flüchten musste, führte ihn sein Weg in ein Flüchtlingsheim in Sömmerda. Dort trifft er den obdachlosen Kater Hans. Die Dialoge zwischen den beiden drehen sich fortan um die Ereignisse in den Unterkünften, Gemeinschaftsküchen und Sanitärräumen, die sehr wenig Raum für Privatsphäre lassen. „Katzen trinken keinen Tee“ ist das erste Buch des aus Urmia (Iran) stammenden Ayhan Urmiye, eine Sammlung satirischer Kurzgeschichten.