Aus den Kunsthallen der Welt nach Sömmerda

Rositha Fundele, private Hobby-Galeristin mit Begeisterung und Anspruch, war aufgeregt. Bei der Vernissage zur neuen Ausstellung „Das Blau vom Himmel“ am Samstagabend machte sie auch gar keinen Hehl daraus. Es war für sie, auch wegen der Umstände, eine besondere Veranstaltung. Corona und die Hygieneauflagen in der Durchführung trugen dabei nur einen Teil zum Besonderen bei.

Hilke Dettmers und eines ihrer großformatigen Gemälde. Foto: Jens König

„Wir haben lange überlegt“, wies sie auf das Datum hin. Es war der Abend des 30. Tages der Deutschen Einheit. Dem habe sie in besonderer Weise Rechnung tragen wollen. „Ohne diesen Tag hätte es auch diese Ausstellung nie gegeben, nicht geben können“, unterstrich sie. Man wäre sich wohl nie begegnet… „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit...“ zitierte Fundele Friedrich Schiller. Die neue Ausstellung künde in gewisser Weise von Wurzeln und Freundschaften, zeige, wie auf einen Kontakt weitere folgten, ganze Netzwerke entstünden.

„Das Blau vom Himmel“ bringt die Arbeiten dreier im Norden Deutschlands – in Hamburg und in der Nähe – lebender und wirkender Künstler nach Thüringen (unsere Zeitung berichtete) – und am Samstag auch diese selbst. Karin Bablok (geboren 1964 in Donauwörth), die Porzellanunikate mit kalligrafisch anmutender Zier ausstellt, wäre unter normalen, nicht pandemie-eingeschränkten Umständen gerade in China gewesen. In Corona-Zeiten schafften es nun nicht nur ihre Arbeiten, sondern auch ihre Schöpferin nach Sömmerda.

Hilke Dettmers, geboren 1969 in Oldenburg, bereichert die Präsentation in der Alten Straßenmeisterei mit Kettenbildern, Darstellungen von Glücksbringern.

Mario Palm stellt Fotos und Gemälde aus. Foto: Jens König

Mario Palm (geboren 1966 in Gotha und 1990 bis 1998 Student an der Hochschule für bildende Künste Hamburg) steht exemplarisch für den Verwurzelungs- und Verbindungs-Aspekt. Er und seine alten wie neuen Kontakte sind die Mittler zwischen Thüringen und Hamburg, die Vermittler der Präsentation.

So sind nun Arbeiten (Fotos und Gemälde) von Palm, der schon in Düsseldorf oder Putbus, in Los Angeles oder New York, in Neapel oder Luxemburg ausstellte, in Sömmerda zu sehen. Auch die meisterliche Keramikerin Karin Bablok, examiniert 1995 in Naumburg und 2001 Teilnehmerin an einem Internationalen Workshop in Kahla, hat Preise (u.a. in Japan und Korea) gewonnen, war in Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz oder Großbritannien in Ausstellungen vertreten. Hilke Dettmers kann auf Präsentationen in Italien, den USA und Luxemburg verweisen.

„Aus den Kunsthallen und Museen der Welt nach Sömmerda, ins Silo“, verhehlte Rositha Fundele ihren Stolz nicht.

Rositha Fundele (vorn rechts) eröffnete am 3.10. die Ausstellung "Das Blau vom Himmel" im Silo. Foto: Armin Burghardt

Fürs Rahmenprogramm spielte Fundele die auch im Silo bewährte „Weimarer Karte“ gleich doppelt aus. Wolfgang Haak, langjähriger Schulleiter des dortigen Musikgymnasiums, Vorstandsvorsitzender der Literarischen Gesellschaft Thüringen und Gründer des Literaturrates Thüringen sowie preisgekrönter Autor, brillierte mit einem lyrischen Exkurs in vier Kapiteln durch 300 Jahre „blaue Verse“ diverser dichterischer Größen – gerahmt und geklammert mit, natürlich, Gedanken Goethes.

Auch der für die Musik (Gitarre, Mundharmonika, Gesang) gewonnene Stefan Schmidt lebt in Weimar – in letzter Zeit ist der Vieltalentierte – Musiker, Musikmanager, Theatermann und Maler – eher filmfixiert und trotz Corona stark beschäftigt. Der Kurzfilm „Hotel Sehnsucht“, bei dem er Regie führte, vertritt Deutschland 2020 auf der Unica (Weltorganisation für Film & Video).

Seine bewegte Vita nahm ihren Anfang übrigens in unmittelbarer Nachbarschaft. 1964 in Kölleda geboren, wuchs er in Rastenberg auf, machte Abitur in Buttstädt und Sömmerda. „Meinen ersten Kontakt zur Kunst hatte ich mit 13 Jahren – bei Otto Paetz im Malzirkel Robotron Sömmerda“, sagt er. „Im Nebenraum hat meine Oma, Annelies Jaschonek, den Zirkel schreibender Arbeiter geleitet.“

Wie Wolfgang Haak war auch Stefan Schmidt am Samstag bereits zum zweiten Mal zu Gast im Silo.

Ehe es zur Kunstbetrachtung ging, stimmte Schmidt ein 1931 von Lilian Harvey zum Gassenhauer gemachtes Lied an: „Das gibt’s nur einmal. Das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein“, passte gut zum Abend – auch wenn zu hoffen ist, dass es weitere solche Gelegenheiten geben wird.

Die Ausstellung ist bis zum 8. November dienstags 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils 15 bis 18 Uhr zu sehen. Oder nach Absprache unter 0172 9082647