Ausblick auf Bauernmarkt und Einkaufstage in Sömmerda

Mehr als 20 Händler bieten wie in den vergangenen Jahren auf dem Bauernmarkt in Sömmerda ihre Produkte an.

Sömmerda. Lesen Sie hier, welche Angebote Händler, Dienstleister und Musiker am 10. und 11. September in der Innenstadt unterbreiten.

Für den 10. und 11. September bereitet die Kreisstadt wieder zwei Veranstaltungen an einem Wochenende in der Innenstadt vor: Bauernmarkt und Heimat shoppen.

Letzteres findet am Freitag (10. September) sowie Samstag (11. September) bereits zum fünften Mal statt. Etwa 30 Geschäfte und Dienstleister der Innenstadt sind bisher bei den Aktionstagen dabei, informierte die Stadtverwaltung. Die Geschäfte und Dienstleister werden den Kunden besondere Angebote offerieren oder ihnen bei Stadtrundgängen den ein oder anderen Einblick in die Geschichte des Geschäftes sowie hinter die Kulissen geben. Auch ein extra langes Nachtshoppen bis 22 Uhr am 10. September ist geplant. Fest steht ebenso der Kuchenanschnitt mit den Bäckereien Bergmann und Süpke am 11. September, 14.30 Uhr.

Vom „Heimat shoppen“ direkt auf den Bauernmarkt und umgekehrt – das ist am Sonnabend, 11. September, möglich. Entlang der Markstraße finden Besucher von 10 bis 16 Uhr beim Bauernmarkt mehr als 20 regionale und überregionale Händler mit ihren Produkten, so die Stadtverwaltung.

An den Uferterrassen des Unstrut-Altarms spielt bei Lounge-Atmosphäre am Abend des 10. September ab 18 Uhr die Band „Bella Acoustic Vibes“. Ein Duo – Saxophon plus Sängerin – schließt sich an. Die musikalische Unterhaltung am Samstag an den Uferterrassen läuten die „Wiesentaler Musikanten“ ein. Es geht dann mit dem Trio „Kleeblatt“ und der Combo „Bis Freitag“ weiter.

Gut entspannen und genießen lässt es sich sowohl Freitag als auch Samstag auch auf dem Chill-out-Gelände auf dem Obermarkt. Ein DJ und das Trio „Kleeblatt“ sorgen hier für den musikalischen Ton.

Für die jüngsten Besucher gibt es unter anderem eine Kreide-Malaktion mit dem Schüler-Freizeit-Zentrum, Puppentheater sowie eine Kinderstadtführung.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Auch in diesem Jahr muss, wie bereits 2020, aufgrund der Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie auf den traditionellen Ernteumzug verzichtet werden.