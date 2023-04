Im Dezember vergangenen Jahres stellte Ralf-Detlef Ossa bereits biblische Szenen zum Motto „Kunst trifft Bibel“ in der Kreuzkapelle in Sömmerda aus.

Ausstellung in Kölleda – inspiriert von biblischen Geschichten

Kölleda. Pastor Ralf-Detlef Ossa stellt Acrylbilder in der Wippertuskirche aus und möchte den Betrachter mit auf Entdeckungsreise nehmen.

„Wenn der Himmel die Erde berührt...“ ist die Ausstellung, die noch bis 9. Juli zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen der offenen Kirche und nach Vereinbarung in der Wippertuskirche in Kölleda zu sehen ist. Felicitas Kühn, Pfarrerin der Evangelischen Regionalgemeinde Kölleda, weist auf die Schau hin, bei der Kunst auf Bibel trifft.

Gezeigt werden Bilder von Ralf-Detlef Ossa, kunstschaffender Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sömmerda und Erfurt/Baptisten. „Meine Neigung zur Malerei entwickelte sich bereits in der Kindheit. Bei der Wahl des Studiums schwankte ich zwischen Theologie und Kunst. Die Theologie wurde Beruf. Die Kunst blieb Ausgleich“, schreibt er im Zusammenhang mit der Ausstellung.

Oft seien biblische Inhalte Impulsgeber für die Bildgestaltung und neue Zugänge zu biblischen Texten möglich geworden. Bei der Beschäftigung mit Bibeltexten seien die Bildmotive vor seinem inneren Auge entstanden, berichtet Ralf Ossa. „Die Bilder spiegeln meine Gefühle, meine Fragen und mein Staunen wider.“

Mit den Jahren des künstlerischen Schaffens gewann die Farbe in den Bildern von Ralf Ossa an Gewicht, heißt es weiter. Manche Acryle und Ölbilder seien expressionistisch, bei anderen herrsche der kurze Pinselstrich vor. Ebenfalls wechsele der Farbauftrag. Je nach Bildintention sei er pastos oder transparent, mit dem Pinsel aufgetragen oder mit dem Spachtel gekratzt. Während bei den Acrylbildern und Aquarellen Landschaften biblische Szenen vorherrschen, steht der Mensch in den Linol-- /Holzschnitten und Plastiken im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens.

Begleitheft mit „Sehhilfen“ des Künstlers

Die Ausstellung „Wenn Himmel und Erde sich berühren“ zeigt Acrylbilder. Sie ist inspiriert worden von biblischen Berichten, die erzählen, wie Gott den Menschen begegnet ist und den Perspektiven für das Leben, die sich daraus ergeben. Gern möchte der Pastor aus Erfurt, der bereits mehrere Ausstellungen besonders im kirchlichen Raum gestaltete, die Betrachter mit auf Entdeckungsreise nehmen.

Zu den Bildern gebe es in der Kölledaer Wippertuskirche in einem Begleitheft „Sehhilfen“ des Künstlers, in denen er den jeweiligen Bezug zur Bibel darstellt und die zum inneren Dialog mit den Bildern und Bibeltexten einladen.