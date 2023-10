Ausstellung mit kostenfreien Workshops

Sömmerda. Die Ausstellung „Zeitenwanderung“ des Sömmerdaer Malkreises lädt noch bis zum 29. Oktober zum Schauen und Mitmachen in den 1a-Treff ein.

Am Wochenende zog es viele Besucher in die Ausstellung „Zeitenwanderung“ des Sömmerdaer Malkreises, die am Freitag eröffnet wurde und noch bis zum 29. Oktober zu sehen ist. Während der täglichen Öffnung von 10 bis 17 Uhr im Sparkassentreff 1a werden an fünf Tagen kostenfreie Workshops angeboten. So ab 14 Uhr am Montag (Impressionen durch expressive Malerei. Wie erlangt mein Bild mehr Ausdruckskraft?), Dienstag (Architektur in der Kunst. Perspektive ist nicht so schwer wie gedacht.), Mittwoch (Acryl trifft Papier. Papiertaschen selbst gemacht.), Donnerstag (Pastellmalerei) und Freitag (Grußkarten in Aquarell). Beim Workshop am Samstag probierten Isabel und Karl Wachspastell-Malerei aus. Sigrid Habermann (links) und Rosmarie Logisch gingen ihnen dabei zur Hand.